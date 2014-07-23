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Опубликовала ioksa в группе Рецепты для очень занятой мамы

Тертый пирог

Есть у меня книжка, которой я пользуюсь уже 16 лет.. есть в ней любимые рецепты. Один из них https://www.stranamam.ru/post/8114008/ сладкая колбаска.
Но сейчас речь о пироге. Его можно делать на любой вкус.
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Тертый пирог



Я пеку его очень часто и каждый раз он разный. Сегодня с кокосовой стружкой, завтра с тертым яблоком, вчера с арахисом молотым или же с цедрой лимона или апельсина.. иногда без никто просто режу на ромбики и едим как печенье.
Если в тесто всыпать всю норму мука и тонко выложить на противень -получается такое рассыпчатое и хрустящее печенько, а если всыпать меньшую норму и- то получается воздушное ближе к бисквитному.
Сейчас началась поры сливы. В этом году я собрала первый урожай со своего лично посаженного дерева. Немного правда, кг 2 наверно было всего.. что съели, а что не доели я решила рискнуть и применить к этому рецепту
Теста делала двойную порцию ( 4,5 стакана муки всего ушло)
сливы даже не знаю сколько штук ушло, но немного, я ее разрезала на 6 частей
ну и вот что получилось
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Тертый пирог


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Тертый пирог





ДА, хочу добавить, слоями никогда не делала, как указано в рецепте.. на терке терла- красиво получается
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Страна Мам Тертый пирог
Есть у меня книжка, которой я пользуюсь уже 16 лет.. есть в ней любимые рецепты. Один из них https://www.stranamam.ru/ сладкая колбаска.
Но сейчас речь о пироге. Его можно делать на любой вкус.
Я пеку его очень часто и каждый раз он разный. Сегодня с кокосовой стружкой, завтра с тертым яблоком, вчера с арахисом молотым или же с цедрой лимона или апельсина.. Читать полностью
 
+230 ioksa 23.07.2014 3207 445 70 комментариев
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Комментарии
manunaz
23 июля 2014 года
+2
блин, где тут смайл в обмороке я ж к этому делу ни разу не равнодушная, хочу пирожок
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
+2
так а че ты думаешь я не могу похудеть?? я только настроюсь и тут же напеку своим всего..а они вечером молочко с вкусняхами ..я несколько дней водой и кефиром рядом с ними давилась 3 кг ушло за пару недель..а потом думаю и куда мне стройняшке потом ходить
manunaz
23 июля 2014 года
+1
ioksa пишет:
.а потом думаю и куда мне стройняшке потом ходить
точно, ну вот за чем себя лишать удовольствий в жизни
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
0
ну да..тем более купила юбку на какая есть сейчас..а схудну и куда ее ?? опять пылится будет?
manunaz
23 июля 2014 года
+1
одни убытки от этого похудения
Vereteno
23 июля 2014 года
+1
Всё гениальное просто
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
0
И вкусно
Vereteno
23 июля 2014 года
+1
Ирина250672
23 июля 2014 года
+1
Спасиб,захомячила
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
+1
еленафиалка
23 июля 2014 года
+1
спасибо за рецептик!
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
0
Пользуйтесь
Лимонная Донна
23 июля 2014 года
+2
Вкуснота, со сливами прям ням! Я такое тесто немного в морозилке подмораживаю, оно тогда трется лучше, и запекается хрустящими такими червячками
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
0
Слива дает кислинку приятную
ммОЛЬГАмм
23 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
23 июля 2014 года
0
Elzza
23 июля 2014 года
+1
Спасибо за интересный рецептик, забрала себе
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
Пользуйтесь
Тата9
23 июля 2014 года
+1
ну как можно с вами похудеть уже хочу пирожок
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
Ну я тоже худею.....на пирогах
Тата9
24 июля 2014 года
+1
Muneca
23 июля 2014 года
+1
Возьму на вооружение, спасибо!
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
профиль удалён удалённого пользователя
24 июля 2014 года
+1
Спасибо! Отличный рецепт!
А Вы не могли бы сказать название книги, автора и год издания, если это не сложно, пожалйуста !
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
Год издания старый сфоткаю ещё позже покажу
профиль удалён удалённого пользователя
24 июля 2014 года
+1
Буду очень признательна! Вот меня заинтересовал именно старый год
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
Там не автор, просто сборная такая книжечка-малышка
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
В ответ на комментарий Тортилла-супер
Буду очень признательна! Вот меня заинтересовал именно старый год

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Ниже добавила фото. Год не скажу,нет последних страничек
профиль удалён удалённого пользователя
24 июля 2014 года
+1
Большое-пребольшое Вам спасибо!!!!
Нашла ее в интернете - замечательная книжечка!
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
Natusik j
24 июля 2014 года
+1
Спасибо за рецепт, выглядит аппетитно !
А вы всё тесто сразу на противень трёте или тоже первый слой подсушиваете в духовке ?
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
Никогда не сушила, сразу все . если яблоки тертые или резаные добавляю сразу в тесто
Natusik j
24 июля 2014 года
+1
Спасибо за ответ !
Я и смотрю, что он у вас высокий и пышный .
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
Ну я же написала,я сыплю меньшую норму муки ,т.е.2 стакана, тогда он получается пышным и ближе по текстуре к бисквиту
Natusik j
24 июля 2014 года
+1
Как то я это упустила .
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
бывает
яАсториЯ
24 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
+1
VKV
24 июля 2014 года
+1
книжка как боевая подруга! Видно прошла огонь и воду и межные трубы. А рецепт этот я помню, вкусный, только мама первый слой не прогревает делает сразу. Попробую как Вы может будет разница. И надо сделать с яблоками.
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
столько мест дислокации сменила,потрепалась
VKV
24 июля 2014 года
+1
пардонте, меДные а не меЖные трубы... Ну думаю, поняли...
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
Поняла
ОКСАНА703
24 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
Ага
Крыска Лара
24 июля 2014 года
+1
Спасибо! Рецепт захомячила
Alionna-a
24 июля 2014 года
+1
Замечательный пирог... По молодости, так каждый день пекла, а потом потеряла рецепт. Вот теперь нашелся)))....
ioksa (автор поста)
24 июля 2014 года
0
QAZXSWEDC
25 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
25 июля 2014 года
+1
danrin2012
26 июля 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
26 июля 2014 года
+1
Лена-Нелли
26 июля 2014 года
+1
а если попробовать с ягодами? у меня свежая красная смородина
ioksa (автор поста)
26 июля 2014 года
0
Только в крахмала обвалять надо ягоды
Лена-Нелли
27 июля 2014 года
+1
спасибо
Лена-Нелли
27 июля 2014 года
+1
а еще хочу спросить а холодным резать нельзя? если его оформить как тортик. а резать уже на столе
ioksa (автор поста)
27 июля 2014 года
0
Я режу остывший всегда. Вы сначала попробуйте,может под торт и не пойдет..он не пропитается
Лена-Нелли
28 июля 2014 года
+1
спасибо приготовила всем понравилось
ioksa (автор поста)
28 июля 2014 года
0
Nata 5411
28 июля 2014 года
+1
Дякую за рецептик, я теж дуже люблю випiкати щось смачненьке . Мама в дитинствi завжди його пекла
ioksa (автор поста)
28 июля 2014 года
0
Oluny
1 августа 2014 года
+1
ioksa (автор поста)
2 августа 2014 года
0
запарийка
6 августа 2014 года
+1
хороший рецепт, и пирог получается очень вкусный, спасибо за идею.
ioksa (автор поста)
6 августа 2014 года
0
marinkin40
23 января 2016 года
+1
утащила!
ioksa (автор поста)
23 января 2016 года
0
ну ладно
marinkin40
23 января 2016 года
+1

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