Тертый пирог
Есть у меня книжка, которой я пользуюсь уже 16 лет.. есть в ней любимые рецепты. Один из них https://www.stranamam.ru/post/8114008/ сладкая колбаска.
Но сейчас речь о пироге. Его можно делать на любой вкус.
Я пеку его очень часто и каждый раз он разный. Сегодня с кокосовой стружкой, завтра с тертым яблоком, вчера с арахисом молотым или же с цедрой лимона или апельсина.. иногда без никто просто режу на ромбики и едим как печенье.
Если в тесто всыпать всю норму мука и тонко выложить на противень -получается такое рассыпчатое и хрустящее печенько, а если всыпать меньшую норму и- то получается воздушное ближе к бисквитному.
Сейчас началась поры сливы. В этом году я собрала первый урожай со своего лично посаженного дерева. Немного правда, кг 2 наверно было всего.. что съели, а что не доели я решила рискнуть и применить к этому рецепту
Теста делала двойную порцию ( 4,5 стакана муки всего ушло)
сливы даже не знаю сколько штук ушло, но немного, я ее разрезала на 6 частей
ну и вот что получилось
ДА, хочу добавить, слоями никогда не делала, как указано в рецепте.. на терке терла- красиво получается
Но сейчас речь о пироге. Его можно делать на любой вкус.
Я пеку его очень часто и каждый раз он разный. Сегодня с кокосовой стружкой, завтра с тертым яблоком, вчера с арахисом молотым или же с цедрой лимона или апельсина.. иногда без никто просто режу на ромбики и едим как печенье.
Если в тесто всыпать всю норму мука и тонко выложить на противень -получается такое рассыпчатое и хрустящее печенько, а если всыпать меньшую норму и- то получается воздушное ближе к бисквитному.
Сейчас началась поры сливы. В этом году я собрала первый урожай со своего лично посаженного дерева. Немного правда, кг 2 наверно было всего.. что съели, а что не доели я решила рискнуть и применить к этому рецепту
Теста делала двойную порцию ( 4,5 стакана муки всего ушло)
сливы даже не знаю сколько штук ушло, но немного, я ее разрезала на 6 частей
ну и вот что получилось
ДА, хочу добавить, слоями никогда не делала, как указано в рецепте.. на терке терла- красиво получается
|+230
|ioksa
|70 комментариев
Комментарии
А Вы не могли бы сказать название книги, автора и год издания, если это не сложно, пожалйуста !
↑ Перейти к этому комментарию
Нашла ее в интернете - замечательная книжечка!
А вы всё тесто сразу на противень трёте или тоже первый слой подсушиваете в духовке ?
Я и смотрю, что он у вас высокий и пышный .
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:
...или указать адрес картинки в интернете: