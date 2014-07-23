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[size=15][b][url=https://www.stranamam.ru/post/8114244/]Тертый пирог[/url][/b][/size] Есть у меня книжка, которой я пользуюсь уже 16 лет.. есть в ней любимые рецепты. Один из них https://www.stranamam.ru/ сладкая колбаска. Но сейчас речь о пироге. Его можно делать на любой вкус. Я пеку его очень часто и каждый раз он разный. Сегодня с кокосовой стружкой, завтра с тертым яблоком, вчера с арахисом молотым или же с цедрой лимона или апельсина.. [b][url=https://www.stranamam.ru/post/8114244/]Читать полностью[/url][/b]