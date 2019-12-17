Ловите синичку (авторский видео МК)
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Всем привет!
Ловите птичку синичку!
В прошлом году связался у меня снегирь. Делилась тут https://www.stranamam.ru/post/13519569/ Очень я его люблю. Но ему было скучно одному на полочке . Поэтому связала я ему птичку-синичку . Подружка получилась "гигантом" в натуральную величину Бедные-бедные мои глазки!!! Черный этамин 180 метров в 30 граммах в одну нить очень плохо просматривается. Вот желтый классно вязать - он аж светится!
Если кто-то не испугается мелкой работы и хочет получить натуралистичную птичку - делюсь МК
Субтитры добавлю немного позднее - не уложилась по времени.
Мастер класс по ножкам для птички лежит тут https://youtu.be/u-YPWWUHJmE
Для работы понадобятся:
. крючок № 1 от фирмы Maxwell;
. пряжа Etamin - белый - 421, черный - 422, желтый - 461, салатовый - 452а, оливковый - 444;
. синтепон для набивки;
. вышивальная игла;
. ножницы;
. медная проволока 0,75 мм;
. клей ПВА;
. 2 крупные бисеринки;
. тонкая игла для бисера;
. черная нить.
Всем легких петелек!
Девочки, я его сначала придумала и связала птичку № 1. Потом по написанному связала птичку № 2. Но если вдруг найдете ошибку - не сочтите за труд, подскажите где исправить, ок?
Буду рада фоткам ваших синичек!
Комментарии
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Утащила в "норку"
Это не ВАШИ к нам залетали?
Большой труд,великолепное исполнение!
Спасибо за доставленное удовольствие-радость!
Мастер класс супер , немного прослушала, хочется взять крючок и начать вязать, вязать и видео не выключать, всё настолько всё чётко и ясно, да ещё и голос завораживающий . .
Я вязала толстыми п/ш нитками (которые по 25 руб, кисловодские) синичку-лазоревку по описанию... а уж вязать тонким "Ирисом"... Снимаю шляпу!