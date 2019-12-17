Совместные покупки
Совместные покупки Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: ВКонтакте  facebook  Одноклассники 
Читать свежее
Опубликовала Saxon в группе Амигуруми

Ловите синичку (авторский видео МК)

  • Поделиться
Открыть в полный размер
Ловите синичку (авторский видео МК)


Всем привет!

Ловите птичку синичку!

В прошлом году связался у меня снегирь. Делилась тут https://www.stranamam.ru/post/13519569/ Очень я его люблю. Но ему было скучно одному на полочке . Поэтому связала я ему птичку-синичку . Подружка получилась "гигантом" в натуральную величину Бедные-бедные мои глазки!!! Черный этамин 180 метров в 30 граммах в одну нить очень плохо просматривается. Вот желтый классно вязать - он аж светится!

Если кто-то не испугается мелкой работы и хочет получить натуралистичную птичку - делюсь МК

Субтитры добавлю немного позднее - не уложилась по времени.

Мастер класс по ножкам для птички лежит тут https://youtu.be/u-YPWWUHJmE

Для работы понадобятся:
. крючок № 1 от фирмы Maxwell;
. пряжа Etamin - белый - 421, черный - 422, желтый - 461, салатовый - 452а, оливковый - 444;
. синтепон для набивки;
. вышивальная игла;
. ножницы;
. медная проволока 0,75 мм;
. клей ПВА;
. 2 крупные бисеринки;
. тонкая игла для бисера;
. черная нить.



Всем легких петелек!

Девочки, я его сначала придумала и связала птичку № 1. Потом по написанному связала птичку № 2. Но если вдруг найдете ошибку - не сочтите за труд, подскажите где исправить, ок?

Буду рада фоткам ваших синичек!
Печать Получить код для блога/форума/сайта
Коды для вставки:

Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Страна Мам Ловите синичку (авторский видео МК)
  Всем привет!
Ловите птичку синичку!
В прошлом году связался у меня снегирь. Делилась тут https://www.stranamam.ru/ Очень я его люблю. Но ему было скучно одному на полочке . Поэтому связала я ему птичку-синичку . Подружка получилась "гигантом" в натуральную величину Бедные-бедные мои глазки!!! Черный этамин 180 метров в 30 граммах в одну нить очень плохо просматривается. Читать полностью
 
+202 Saxon 17.12.2019 1086 202 77 комментариев
Поваренок.ру
Лучший кулинарный портал рунета 137645 Рецептов 1448214 Пользователей
Все рецепты
Рецепты от Поваренок.ру Все рецепты
Манник в микроволновой печи Манник в микроволновой печи
Этот замечательный рецепт теперь надeжно приживeтся ...
Подробнее »
Запеченный картофель "Криспи ... Запеченный картофель "Криспи ...
Crispy Gratin. Предлагаю вашему вниманию замечательный ...
Подробнее »
Суп-пюре из кабачков Суп-пюре из кабачков
Все, кому приходилось у меня впервые попробовать этот ...
Подробнее »
Омлет из детского сада Омлет из детского сада
Это омлет, о котором я могла только мечтать. Мне казалось,
Подробнее »

Комментарии
Оксана Волошко
17 декабря в 16:45
+1
е где крыс что падает в обморок-это я
Saxon (автор поста)
17 декабря в 17:36
0
Тигрёша
17 декабря в 23:48
+2
В ответ на комментарий Оксана Волошко
е где крыс что падает в обморок-это я


↑   Перейти к этому комментарию
вот он
Saxon (автор поста)
18 декабря в 0:15
0
Оксана Волошко
18 декабря в 9:52
+1
В ответ на комментарий Тигрёша
Янушек
17 декабря в 16:53
+3
Очень здорово!!! Прямо как живая!!! Сейчас пойду еще снегиря посмотрю))
Saxon (автор поста)
17 декабря в 17:36
0
ПчеСа
17 декабря в 16:53
+1
Какая прелесть! А ирис не пойдет вместо этамина?
Saxon (автор поста)
17 декабря в 17:36
0
Есть у меня дома и ирис питерский. Но он еще тоньше. птичка получится сантиметра 4. и глаза мне ваши жалко. Но если есть вся палитра цветов, я бы рискнула.
ПчеСа
17 декабря в 17:51
+1
ну нет, я тогда потолще возьму, у меня мерсеризованный хлопок есть нужных цветов)
Лариса Гаврилей
17 декабря в 16:54
+1
Обалдеть ! Врядли свяжу , но очень здорово!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 17:22
0
Спасибо! Очень приятно Да, это не игрушка, а пылесборник на любителя
sandarita
17 декабря в 17:07
+1
Saxon (автор поста)
17 декабря в 17:22
0
Elennabel
17 декабря в 17:21
+1
Синички - супер!
Утащила в "норку"
Saxon (автор поста)
17 декабря в 18:52
0
Delfi-na-talia
17 декабря в 17:22
+3
Какие классные синички! Как живые!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 18:54
+1
Спасибо! Вы правы - я с интернета 10 фотографий в разных ракурсах стянула, чтобы воссоздать пропорции
vlakodlak
17 декабря в 17:32
+1
Очень красивая птичка
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:46
+1
Svetlana-Avgustina
17 декабря в 17:43
+1
Симпатичная птичка синичка
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:46
0
Swetatim 1983
17 декабря в 18:20
+1
Светлана, спасибо тебе большое за такую очаровательную очаровательную птичку
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:45
+1
Свет, не поверишь, но меня просили ее связать сразу после снегиря... Это где-то весной 2018 года было Так что заказы мне лучше не поручать - обещанного почти 3 года ждут
Swetatim 1983
17 декабря в 21:32
+1
Ну так всё таки дождались обещанного
ФионаПВ
17 декабря в 19:52
+1
Какие красивые!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:44
+1
Лидия Лыкова
17 декабря в 20:01
+1
У нас такие днём на деревьях сидят!!!
Это не ВАШИ к нам залетали?
Большой труд,великолепное исполнение!
Спасибо за доставленное удовольствие-радость!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:44
+1
Как приятно! Ради таких отзывов все и затевалось
Лилия ту
17 декабря в 20:39
+1
какое чудо, просто живая синичка, супер!!!!!!!!!!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 20:44
0
Спасибо!
lenochkash
17 декабря в 20:55
+1
Красота!!! Спасибо за МК!!!
Saxon (автор поста)
17 декабря в 21:49
0
Татьяна Хом
17 декабря в 22:12
+1
Красивая работа !
Saxon (автор поста)
17 декабря в 23:20
0
e88810 Людмила
17 декабря в 22:48
+1
Saxon (автор поста)
17 декабря в 23:20
0
Спасибо!
MIGLAS
18 декабря в 7:21
+1
Давно снегирём любуюсь, а теперь ещё и синичка. Очень хочется таких птичек, но вязать чёрными нитками можно только при ярком солнечном свете. Появится стабильное солнце (без туч и облаков) обязательно свяжу.
Saxon (автор поста)
18 декабря в 8:44
0
Да, вы абсолютно правы. Я вязала под яркой светодиодной лампой. Там настраивается яркость и даже цветовая температура в 4 вариантах. Это очень помогает. И все равно легкой я эту синичку не назову. Разве что вязать в 2 нити, а не в одну. Но тогда она будет ненормально крупной.
MIGLAS
18 декабря в 17:04
+1
Под любыми лампами темные мелкие детали не вяжу. Выхожу на улицу, буквально под солнце. Тогда и петли видно, и глаза не устают. Одну бровь сове связала (черные нитки 1600м\100гр) солнце исчезло, уже дней 5 жду... сова пока с одной бровью сидит
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:30
0
Ой,только не забудьте показать. У меня из сов только Бонечка, связанная тут в онлайне. Еще мечтаю о сове "с добрым утром"
MIGLAS
19 декабря в 12:46
+1
Сбегала посмотреть, знаю такую, нравится. Не такое уж и доброе утро у той совы... и чашка кофе не помогает. Видела эту сову, в темноте одевшись, еще не найдя гребешок, каждое утро в зеркале.
Saxon (автор поста)
20 декабря в 14:00
0
Я такая же! А посему горю идеей связать автопортрет. Дело за пряжей рэббит. надо купить моточек
Saxon (автор поста)
18 декабря в 8:44
+1
САПЕШКА
18 декабря в 8:58
+1
какая прелесть
Saxon (автор поста)
18 декабря в 12:37
+1
uimark
18 декабря в 11:51
+1
красотища. очень ваша работа понравилась
Saxon (автор поста)
18 декабря в 12:37
0
OKSANA GURINA
18 декабря в 13:12
+1
Замечательная синичка .
Мастер класс супер , немного прослушала, хочется взять крючок и начать вязать, вязать и видео не выключать, всё настолько всё чётко и ясно, да ещё и голос завораживающий . .
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:31
0
Спасибо! Я всю жизнь голоса стеснялась, думала он у меня писклявый. Но, как оказалось, люди меня слышат по-другому, чем я сама себя - УРРРАААА!!!!
liubov7
18 декабря в 14:55
+1
:
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:31
0
дашунинамама
18 декабря в 15:51
+1
Спасибо за огромный труд, мужество преодоления трудностей и красоту!

Я вязала толстыми п/ш нитками (которые по 25 руб, кисловодские) синичку-лазоревку по описанию... а уж вязать тонким "Ирисом"... Снимаю шляпу!
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:32
0
Таиса1810
18 декабря в 16:09
+1
спасибо Света! пока в копилочке,но после НГ-сразу за синичку!
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:33
0
А у меня на елке синит! среди домиков и дедов морозов Размер как раз подходящий
Таиса1810
18 декабря в 22:52
+1
у меня в работе не оконченные 3 игрушки,да ещё подарок для девушки взрослого внука не начат но если успею-обязательно
Saxon (автор поста)
19 декабря в 1:11
0
А у меня до сих пор заяц тильда не одет! Я уже и забыла, когда у нас был онлайн После нового года опять займусь. Спицы для меня - просто ужас! Но одежда крючком на тильдах весь вид портит - на мой вкус. Из упрямства хочу одолеть!
Таиса1810
19 декабря в 8:14
0
Да-тильдам лучше в спицевых одёжках я тоже с помощью спиц их одевала
allaslav
18 декабря в 16:11
+1
Ох,какая!!!!!!!Ах,какая!!!!! Изумительная!!!
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:33
0
Спасибо!
TBrik
18 декабря в 16:44
+1
Здорово
Saxon (автор поста)
18 декабря в 21:33
0
Анастасия_Ко
18 декабря в 21:35
+1
Очень красиво и реалистично!
Saxon (автор поста)
19 декабря в 1:09
+1
irisof
18 декабря в 21:41
+1
Очаровательно!
Saxon (автор поста)
19 декабря в 1:09
0
wenera1
18 декабря в 22:14
+1
Очень красивая синичка,спасибо
Saxon (автор поста)
19 декабря в 1:10
0
Кася710
18 декабря в 22:46
+1
Saxon (автор поста)
19 декабря в 1:10
+1

Наверх
Оставить свой комментарий

Вставка изображения

Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:

...или указать адрес картинки в интернете:


Закрыть

Свежее видео
Как правильно хвалить ребенка (11-12 месяцев)

Как правильно хвалить ребенка (11-12 месяцев)

Поиск рецептов


Поиск по ингредиентам
ВКонтакте
Facebook
© 2009–2019, проект компании «Медиафорт»
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100