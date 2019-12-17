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[size=15][b][url=https://www.stranamam.ru/post/14367388/]Ловите синичку (авторский видео МК)[/url][/b][/size] Всем привет! Ловите птичку синичку! В прошлом году связался у меня снегирь. Делилась тут https://www.stranamam.ru/ Очень я его люблю. Но ему было скучно одному на полочке . Поэтому связала я ему птичку-синичку . Подружка получилась "гигантом" в натуральную величину Бедные-бедные мои глазки!!! Черный этамин 180 метров в 30 граммах в одну нить очень плохо просматривается. [b][url=https://www.stranamam.ru/post/14367388/]Читать полностью[/url][/b]