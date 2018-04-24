. Снегирь крючком (авторский видео МК)
Зима всем надоела и мы так радуемся наступившей, наконец, весне.
А я к вам с совершенно зимней птичкой
снигирем!
Но, охота пуще неволи
Помните, я делилась с вами своим восторгом от работ мастера JoseHeroys вот тут https://www.stranamam.ru/post/13451608/
Вот я и подумала - не боги горшки обжигают. И родился у меня снегирь. Не быстро и не легко. И явно гораздо сложнее, чем у горячо полюбившегося мне автора. (До гениальности мне еще очень и очень далеко ) Зато - свой, родненький!
Коммерческой жилки во мне тоже нет, поэтому делюсь совершенно бесплатно
А тут как сделать реалистичные ножки для птички
И не требуйте с меня письменного описания. Если я и пойду на этот подвиг, то уж точно только за деньги
Надеюсь, вам понравится мое пернатое. Я, без ложной скромности, от него почему-то в восторге Хоть и осознаю, что любителей мякотельных игрушек намного больше, чем интерьерных. Но даже если наберется 5 плюсиков, я уже буду думать, что тратила время не зря
Комментарии
https://youtu.be/12B7Zpv-VPI
Спасибо тебе БОЛЬШОЕ что делишься с нами своими работами .
Спасибо за описание!
Замечательная пИтИчка !!!
БРАВО и вот такое сИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИпасибо
Утащила в Избранное, будет чем внучку порадовать и занять
Утащила к себе, может когда-нибудь попробую
постом с птичками впечатлена неимоверно)))