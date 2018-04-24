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Опубликовала Saxon в группе Амигуруми

. Снегирь крючком (авторский видео МК)

. Снегирь крючком (авторский видео МК) Всем доброго дня!

Зима всем надоела и мы так радуемся наступившей, наконец, весне.
А я к вам с совершенно зимней птичкой
снигирем!

Но, охота пуще неволи
Помните, я делилась с вами своим восторгом от работ мастера JoseHeroys вот тут https://www.stranamam.ru/post/13451608/

Вот я и подумала - не боги горшки обжигают. И родился у меня снегирь. Не быстро и не легко. И явно гораздо сложнее, чем у горячо полюбившегося мне автора. (До гениальности мне еще очень и очень далеко ) Зато - свой, родненький!

Коммерческой жилки во мне тоже нет, поэтому делюсь совершенно бесплатно



А тут как сделать реалистичные ножки для птички



И не требуйте с меня письменного описания. Если я и пойду на этот подвиг, то уж точно только за деньги

Надеюсь, вам понравится мое пернатое. Я, без ложной скромности, от него почему-то в восторге Хоть и осознаю, что любителей мякотельных игрушек намного больше, чем интерьерных. Но даже если наберется 5 плюсиков, я уже буду думать, что тратила время не зря
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Страна Мам . Снегирь крючком (авторский видео МК)
  Всем доброго дня!
Зима всем надоела и мы так радуемся наступившей, наконец, весне.
А я к вам с совершенно зимней птичкой снигирем!
Но, охота пуще неволи
Помните, я делилась с вами своим восторгом от работ мастера JoseHeroys вот тут https://www.stranamam.ru/
Вот я и подумала - не боги горшки обжигают. И родился у меня снегирь. Не быстро и не легко. Читать полностью
 
+251 Saxon 24.04.2018 1451 262 91 комментарий
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Комментарии
БелаяЛайка
24 апреля 2018 года
0
Мой плюсик четвертый а можно ссылку прямо на видео снегиря? Не могу на планшете выйти в Ютуб из см - не выпускает Очень классная птичка, мама моя снегирей обожает, попробую ей связать
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
Легких петелек!
https://youtu.be/12B7Zpv-VPI
БелаяЛайка
24 апреля 2018 года
+1
Спасибо
Брюнетка в клетку
24 апреля 2018 года
+2
обалденный снегирь. Красоты неописуемой! Браво!!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Крупеня
24 апреля 2018 года
0
Классно!!! Если бы можно было, с десяток плюсиков поставила за раз! Спасибо, что поделились!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Всегда рада! Очень приятно
Swetatim 1983
24 апреля 2018 года
+1
Ну и что что птичка зимняя , зато такая хорошенькая .( И сани то надо готовим летом )
Спасибо тебе БОЛЬШОЕ что делишься с нами своими работами .
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+3
О точно!! Ну теперь я за свою голову спокойна Это я просто такая предусмотрительная!
Swetatim 1983
24 апреля 2018 года
+1
Saxon пишет:
Это я просто такая предусмотрительная!
А то .
vaytmail
24 апреля 2018 года
+1
Светлана!Снегирь-чудесный,спасибо за МК
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
Пррриияятнннооо
sandarita
24 апреля 2018 года
+1
Замечательный снегирь! Огромное спасибо за МК! Утащу себе в закрома, обязательно свяжусь на досуге.
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Juliya 80
24 апреля 2018 года
+1
Здоровский получился!
Спасибо за описание!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
LD0107
24 апреля 2018 года
+1
мой плюсик 36!
Замечательная пИтИчка !!!
БРАВО и вот такое сИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИпасибо
Утащила в Избранное, будет чем внучку порадовать и занять
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
irina korotina
24 апреля 2018 года
+1
Восхитительная работа. Спасибо, что делитесь своей работой.
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Всегда рада! Я сама в него влюбилась. Но взгляд замыленный. Всегда приятно узнать еще чье-то мнение )))
Елена-ASM
24 апреля 2018 года
+1
Абсолютно не зря! Чудесная птичка! Вы молодец! Спасибо , что создаете красоту и делитесь ей с другими
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
С вами делиться приятно!
Елена-ASM
25 апреля 2018 года
+1
Таиса1810
24 апреля 2018 года
+1
Света-браво,брависсимо! Замечательная птичка,огромное спасибо
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Всегда рада!
Таиса1810
24 апреля 2018 года
+1
dorovskij212121
24 апреля 2018 года
+1
Классный снигирь!!!!!!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Спасибо!
Ольга Иванова rz
24 апреля 2018 года
+1
Восхитительный снегирь! Браво!!!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
0
Спасибо!
an4ousec
24 апреля 2018 года
+1
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
laramsa
24 апреля 2018 года
+1
Спасибо за изумительную птичку! Вас так приятно слушать, голосочек такой нежный!
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
Спасибо! Аж засмущали
avalentinav
24 апреля 2018 года
+1
Какая замечательная птичка получилась, вы настоящая мастерица!
Утащила к себе, может когда-нибудь попробую
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
О!!! Сколько у меня таких хочушек! Но ночей отчаянно не хватает
avalentinav
25 апреля 2018 года
+1
Бывает порой нужно что-нибудь для композиции, для декора. Тогда и дастаешь свои закрома, ищещь в своих хотелках нужный материал. Вот как например вязание на конкурс. У меня что-нибудь подвязывается для декора иногда. А потом дома любуюсь в интерьере.
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
+1
А у меня с этим проблема. Уже куча игрушек собралась - основа связана, а до аксессуаров дело не доходит - куклы/зайцы без одежды и прически... Надо как-то полюбить вязать аксессуары... но пока не получается
avalentinav
25 апреля 2018 года
0
Приходите к наи в избушку, там мы боремся с недовязами. У меня с этим стало получше, недовязы перестали плодиться. Но еще не всю свою тумбочку с недовязами закончила. Я человек впечатлительный, могла тут же начать другое, если что-то сильно понравилось, а начатое откладывала в сторону.
САПЕШКА
24 апреля 2018 года
+1
круто!
постом с птичками впечатлена неимоверно)))
Saxon (автор поста)
24 апреля 2018 года
+1
Да, он то меня и вдохновил. Еще мечтаю о синичке...
svetlanamuzik
24 апреля 2018 года
+1
Жаль, что нельзя прибавить сразу десяток стрелочек Классная птичка у Вас вышла, спасибо за ЩЕДРОСТЬ
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
И вам спасибо! Столько тепла :-)
Лека 050972
24 апреля 2018 года
+1
А я как раз любитель интерьерных... спасибо огромное за МК,утащила!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Всегда рада!
e88810 Людмила
25 апреля 2018 года
+1
Обалденный снегирь!!! Спасибо за Вашу щедрость
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
+1
Всегда рада! Приятно, что оценили
nin4ikh
25 апреля 2018 года
+1
Красивая птичка! И описание отменное ! И зря вы переживаете что оно никому не надо!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Да, я не ожидала, что пойдет такой отклик. Лягушечку мою не так бурно встретили, хотя ею играть можно. Это первый раз, когда вязала по велению своего сердца, а не на потребу публики и попала в цель
nin4ikh
25 апреля 2018 года
+1
ну... лягушка... для еще этими африканскими цветами, думаю в живую она лучше, а вот на картинке это ... уже не то! А вообще я заметила людям нравиться то, что похоже на оригинал, вот ваша птичка и не осталась равнодушной! Творите в удовольствие! У вас это здорово получается
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Спасибо!
valeroshka
25 апреля 2018 года
+1
Красота!Спасибо большое!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Ценная Екатерина
25 апреля 2018 года
+1
Чудесный снегирь! Большое спасибо что поделились
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Анастасия Дузь
25 апреля 2018 года
+1
спасибо!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
irina790618
25 апреля 2018 года
+1
Замечательная птичка,реалистично получилось!!!Спасибо за ваш труд!!!Конечно⬆ И забираю в избранное!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
И вам спасибо, что не поленились написать комментарий и тем подняли мне настроение! От таких откликов вырастают крылья и хочется придумывать дальше
smirnovaiu
25 апреля 2018 года
+1
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
natmix
25 апреля 2018 года
+1
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Роза Карманчикова
25 апреля 2018 года
0
Прелесть! А если с желтой грудкой - вот и синичка И огромнейшее спасибо за МК
makarovalyda-1960
25 апреля 2018 года
+1
Чудесно! Спасибо за МК.
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
0
Коробова Екатерина
25 апреля 2018 года
+1
Просто волшебный снегирь! Спасибо!
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
+1
Марина 231264
25 апреля 2018 года
+1
Saxon (автор поста)
25 апреля 2018 года
+1

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