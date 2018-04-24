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[size=15][b][url=https://www.stranamam.ru/post/13519569/]. Снегирь крючком (авторский видео МК)[/url][/b][/size] Всем доброго дня! Зима всем надоела и мы так радуемся наступившей, наконец, весне. А я к вам с совершенно зимней птичкой снигирем! Но, охота пуще неволи Помните, я делилась с вами своим восторгом от работ мастера JoseHeroys вот тут https://www.stranamam.ru/ Вот я и подумала - не боги горшки обжигают. И родился у меня снегирь. Не быстро и не легко. [b][url=https://www.stranamam.ru/post/13519569/]Читать полностью[/url][/b]