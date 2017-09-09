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Опубликовала tusiknatusik в личном дневнике

Грудинка "копчёная", духовая

Мы давно перестали покупать колбасу, сосиски да сардельки всякие. Сардельки готовить научились, расскажу вам об этом позже, колбасу ещё осваиваем, на бутерброды и сэндвичи кладём тонкие ломтики обжаренного ( предварительно замаринованного ) куриного филе. Вот только Зай никак не мог отказаться от варёно-копчёной грудинки, любит он это дело. Знакомо вам чувство жажды после пары бутербродов с вредненьким? Вот и нас напрягало то, что после вкусного перекуса мы выстраивались в очередь к крану с питьевой водой
С этим надо было что-то делать, и мы нашли способ. Года полтора мы больше не знаем цен на в/к грудинку в нашим мгазинах, потому что готовим её сами. Грудинка получается ароматная, сочная, нежная, по вкусу совершенно не отличается от того, что мы покупали, но при этом нет неприятного чувства жажды.

Важный момент - солится с применением нитритной соли, всё-ж таки это вредненькое , зато не накачена рассолом, химией для удержания влаги, и соли не более, чем нужно. Полемику про нитритную соль разводить не буду, всё расписано, рассказано и обспоренно до меня Кому интересно - в личку скину ссылку на чудную статью славной девушки Татьяны, блог которой стал моим проводником в мир сарделек, колбасы, и закусочного мяса. Если внутренние убеждения не позволяют вам использовать этот ингредиент, значит данный рецепт не для вас. С другой стороны - если в вашем холодильнике периодически появляются колбаса и сосиски, шейка и ветчина, сардельки и грудинка, то нитритная соль там присутствует. В своей я точно знаю, сколько её
А вот жидкий дым - дело личных предпочтений, он в этом рецепте не обязателен. Мы не видим ничего плохого в нём ( может когда-нибудь у нас появится возможность коптить п/ф в коптильне, но пока эта опция недоступна ). Вас кусать, обращая в свою веру, не буду Просто у вас получится грудинка, а не &quot;копчёная&quot; грудинка
На этом вводную заканчиваю, заходите, угощайтесь .

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Грудинка "копчёная", духовая


* грудинка без кости хотя можно и на рёбрышках 2 кг
* специи
- чеснок сушёный молотый 1 ч. л
- паприка 1 ч. л
- острый красный перец 1 ч. л
- молотый чёрный перец 1 ч. л
* горчичный порошок 1 ч. л
- мускатный орех 1/2 ч. л
- семена фенхеля 1/ ч. л
Если чего-нибудь не хватает - смело пропускайте, или используйте любые любимые вами специи
* нитритная соль 20 гр
* поваренная соль 20 гр
*жидкий дым 1-2 ч. л, опционально
Ещё необходим кулинарный градусник, чтобы контролировать температуру готовности. Лучше всего щуп-термометр для мяса, который можно воткнуть и оставить в мясе в горячей духовке. На али стоит 100-150 рб.
Желательны весы для точного взвешивания
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Грудинка "копчёная", духовая

или, хотя-бы, кухонные электронные.

Мы покупаем замороженную бескостную грудинку в вакууме. Если вас тоже некому осчастливить охлаждённым мясом, то надо разморозить правильно
Поместить замороженную грудинку в холодильник, пусть оттаивает медленно
Смешать специи и оба вида соли
Грудинку обсушить бумажным полотенцем
Если хотите получить грудинку с копчёным ароматом - обмажьте со всех сторон жидким дымом
Обвалять грудинку в смеси соли и приправ, втереть
Плотно завернуть в пищевую плёнку и поместить в холодильник на 1-2 недели для просола
Вынуть заранее грудинку из холодильника, пусть согреется до комнатной температуры
Уложить грудинку на решётку в духовку, под неё поставить противень, чтобы жир не капал на дно духовки и не горел, можно противень застелить фольгой, чтобы проще было мыть противень
Если есть термощуп для мяса, то воткнуть его в грудинку
Вниз духовки поставить ёмкость с жидким дымом ( примерно 50 мл, во время приготовления, если жидкось испариться, можно добавить немного воды )
Включить духовку на 50*
Поднимать температуру в духовке равномерно, в течении 4-5 часов, до достижения внутри грудинки t 69*.
Вынуть готовую грудинку из духовки

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Грудинка "копчёная", духовая


дать немного остыть, обмазать жидким дымом, кожу обернуть фольгой ( так сохранится её мягкость и жеваБельность )
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Грудинка "копчёная", духовая


Остывшую до комнатной температуры грудинку поставить в холодильник, не накрывая, на 6-8 часов

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Грудинка "копчёная", духовая



Я готовлю сразу 5-6 кило к вечеру, на ночь в холодильник, утром нарезаю на куски, во, сколько получилось сегодня
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Грудинка "копчёная", духовая

в пакет и в морозилку. По необходимости перекладываю кусок в холодильник вечером, утром подаю к завтраку ароматные бутерброды
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Грудинка "копчёная", духовая


Прошу к столу

ЗЫ Девочки, включилась противоспамная защита
и личные сообщения отправлять не могу
наберите в поисковике
Нитритная соль в домашнем применении, должна открыться статья в блоге, танямблог
Соль я покупала на емколбаски

Тэги:  грудинка, закуска

Рубрика: Колбасим

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Страна Мам Грудинка "копчёная", духовая
  Мы давно перестали покупать колбасу, сосиски да сардельки всякие. Сардельки готовить научились, расскажу вам об этом позже, колбасу ещё осваиваем, на бутерброды и сэндвичи кладём тонкие ломтики обжаренного ( предварительно замаринованного ) куриного филе. Вот только Зай никак не мог отказаться от варёно-копчёной грудинки, любит он это дело. Читать полностью
 
+503 tusiknatusik 09.09.2017 6096 738 294 комментария
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Комментарии
kamira70
9 сентября 2017 года
+2
А можно мне ссылку на нитритную соль?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Irusya591212
9 сентября 2017 года
+2
Хочу вас спросить: а разве жидкий дым безвреден?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Я изучала вопрос, и моё мнение - в нём вредности не более, чем в продуктах, приготовленных на углях, шашлыках и домашних копчениях, например. А т.к моя грудинка по вкусу и виду совершенно не отличается от покупной, думаю, что производители тоже не гнушаются этим ингридиентом. А в домашнем продукте я точно знаю, что и сколько в него добавлено
Irusya591212
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо вам за ответ.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Irusya591212
10 сентября 2017 года
0
БелаяЛайка
9 сентября 2017 года
+1
Как вкуснооооо
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Оооочень
nastyabohovko-2015
9 сентября 2017 года
+2
И мне ссылку на соль,плиз..где брать это чудо?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
трампампуся
9 сентября 2017 года
+1
Можно мне ссылку на соль. Мы купили ветчинницу за 350 р. и теперь уходим от колбасы
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
трампампуся
9 сентября 2017 года
0
Домовёночка
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий трампампуся
Можно мне ссылку на соль. Мы купили ветчинницу за 350 р. и теперь уходим от колбасы

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Это где такие цены?
Амишка09
10 сентября 2017 года
0
да в СП можете посмотреть
в нашей местной нашла чуть дороже, ближе к 400
трампампуся
11 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Домовёночка
В обычном магазине , хотела брать в СП
alisiya7
9 сентября 2017 года
+1
И мне можно ссылочку на соль?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Олька Любимка
9 сентября 2017 года
+1
здравствуйте, а на татьяну ссылочку можно?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
ловите
FajnMama
9 сентября 2017 года
+1
Очень аппетитно выглядит. Не люблю покупные колбасы. Киньте в меня ссылочкой на блог Татьяны. Спасибо
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
заслала
zul8590
9 сентября 2017 года
+1
И мне на соль ссылку можно?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
simba25
9 сентября 2017 года
+1
Cпасибо большое за рецепт Можно и мне ссылочку на соль
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
отправила
СВеснушка
9 сентября 2017 года
+1
У меня мультя скороварка с коптильней. Unit
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Но нам размерчик маловат, если заморачиваться с приготовлением полукопчёной колбасы, то это кг 6 сразу, чтобы не размазывать по мясорубке , и сразу всё коптить надо
Я рибка
9 сентября 2017 года
+1
Мне тоже ссылку.
Так аппетитно выглядит!! Вкусняшка
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
отправила
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
+16
Для меня-заморочно. Нитритная соль....весы...щуп....Мне проще и здоровее сократить будничное потребление этого продукта.
Просто выдерживаю в тузлуке сутки и запекаю
Огненная Лошадка
9 сентября 2017 года
0
Сколько соли кладете литр воды?
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
3 ст.л. + 1 сахара на литр.
Огненная Лошадка
9 сентября 2017 года
0
Ложки "с горкой" или нет?
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
с небольшой.
Огненная Лошадка
9 сентября 2017 года
0
Спасибо!
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
MKElena
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
3 ст.л. + 1 сахара на литр.

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А можно у вас уточнить, вы берете 1 литр воды +3ст л соли +1 ст л сахара, и кладете мясо (сколько влезет?) и оставляете в холодильнике ( или при комнатной температуре?), и потом запекаете в духовке (в фальге, или рукове или просто?)? Добавляете ли какие-нибудь специи? Извините за количество вопросов))))
Крем-карамель
10 сентября 2017 года
+3
MKElena пишет:
вы берете 1 литр воды +3ст л соли +1 ст л сахара,
кипячу, стужу, опускаю мясо, по объему воды где-то на треть больше, на 2 пальца выше.Ставлю в холодильник. на следующий день достаю, обсыпаю специями и в духовку. Я не поклонник ни фольги ни рукав
MKElena
10 сентября 2017 года
0
Спасибо огромное, а то у меня мяско получается сухое, не соленое...Буду пробовать)))
Крем-карамель
10 сентября 2017 года
0
MKElena пишет:
не соленое..
первый раз не досаливайте. у меня соль только та. что в рассоле.
деркач марина
18 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
MKElena пишет:
вы берете 1 литр воды +3ст л соли +1 ст л сахара,
кипячу, стужу, опускаю мясо, по объему воды где-то на треть больше, на 2 пальца выше.Ставлю в холодильник. на следующий день достаю, обсыпаю специями и в духовку. Я не поклонник ни фольги ни рукав

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спасибо, сделала грудку куриную - очень понравилось! люблю такие рецепты, без наворотов
Крем-карамель
18 сентября 2017 года
+1
На здоровье!!! это и вправду просто и эффективно.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
Для меня-заморочно. Нитритная соль....весы...щуп....Мне проще и здоровее сократить будничное потребление этого продукта.
Просто выдерживаю в тузлуке сутки и запекаю

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Мои больше не хотят запечёное даже буженину уже не хотят, готовлю шейку по такому-же принципу
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
+7
мои будут есть то, что я приготовлю... Я прошла времена, когда дворовые собаки доедали за моими недоеденый салат с королевской креветкой.... Все желания-только в праздники.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
Я ничего не выкидываю, мои тоже едят всё, что приготовлю, но если просят больше такого не готовить или что-то изменить, то прислушиваюсь к их мнению
Gipsycat
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
Для меня-заморочно. Нитритная соль....весы...щуп....Мне проще и здоровее сократить будничное потребление этого продукта.
Просто выдерживаю в тузлуке сутки и запекаю

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Крем-карамель пишет:
в тузлуке
...простите мою неграмотность.... а что это?....
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
рассол.
Gipsycat
9 сентября 2017 года
0
Вы просто сырое мясо в этот рассол кладете и на сутки оставляете?....
В холодильнике?
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
Gipsycat пишет:
В холодильнике?
Да.
Gipsycat
9 сентября 2017 года
0
А сахар зачем...? Простите, правда заинтересовало! Никогда так не делала.
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
+1
Gipsycat пишет:
А сахар зачем...?
я все так солю. Сахар дает объем вкусу...Попробуйте на маленькой порции. ножкой куриной рискните, и все поймете.
Коломчанка
9 сентября 2017 года
0
Я тоже во все рассолы сахора чуток добавляю, правда, вкуснее. В росте написано вкусно, но очень заморочно, попробую по вашему рецепту
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
+1
Коломчанка пишет:
попробую по вашему рецепту
я так теперь готовлю все мяса.Хоть пеки...хоть жарь....слышала, что так готовят мясо для шаурмы... Очень нравится таким способом куриная грудка.Весь сок при ней....Только запекать 15 минут...не дольше...
Ksantana
17 октября 2017 года
0
А 15 минут Вы запекаете на каком режиме? Или речь не о духовом шкафе? Или не о филе куском? чего-то у меня не допеклось за это время
Крем-карамель
17 октября 2017 года
0
Делю одну грудку на 2 филе и в горячую духовку.
Gipsycat
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
Gipsycat пишет:
А сахар зачем...?
я все так солю. Сахар дает объем вкусу...Попробуйте на маленькой порции. ножкой куриной рискните, и все поймете.

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А, ну так то я добавляю сахар тоже!.... Я имела в виду, что в рассоле ни разу сырое мясо не замачивала...... Страшно) Но попробую)
taissiya
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Gipsycat
А сахар зачем...? Простите, правда заинтересовало! Никогда так не делала.

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Сахар для баланса вкуса, простите, что влезла
Gipsycat
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо! Я уж поняла... Я тоже добавляю сахара так немножко, просто вот в рассоле ни разу мясо не замачивала...
Ксюня1975
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Gipsycat
А сахар зачем...? Простите, правда заинтересовало! Никогда так не делала.

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сахар в рассол/маринад к рыбе/мясу кладут для того,чтоб сам процесс маринования/просаливания шёл быстрее.Даже обычное мясо,если добавить к нему щепотку сахара,прожарится быстрее
Gipsycat
10 сентября 2017 года
+1
О, Спасибо Вам Большое!...
Y-yli
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий Крем-карамель
Для меня-заморочно. Нитритная соль....весы...щуп....Мне проще и здоровее сократить будничное потребление этого продукта.
Просто выдерживаю в тузлуке сутки и запекаю

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Крем-карамель пишет:
в тузлуке
а это что?
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
рассол.
Y-yli
9 сентября 2017 года
0
понятно
Serebryakova Marina
9 сентября 2017 года
+1
В ответ на комментарий Крем-карамель
Для меня-заморочно. Нитритная соль....весы...щуп....Мне проще и здоровее сократить будничное потребление этого продукта.
Просто выдерживаю в тузлуке сутки и запекаю

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И я примерно также)) или маленькими кусочками на сквородке в муке обваляю и поджариваю. Если я еще буду делать такие деликатесы дома, то спать мне будет некогда))
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
Serebryakova Marina пишет:
или маленькими кусочками на сквородке в муке обваляю и поджариваю.
я еще наглее....я три противня добра гружу в духовку и забываю на 1,5, 2 часа.
Serebryakova Marina
9 сентября 2017 года
0
Я б тоже, но у сейчас до-ремонт. И муж плиту проломил))
2 конфорки работают. Но дырища в стеклокерамической этой штуковине не прибавляет мне смеслости запекать))) пока так)) а вообще-духовка-спасение. Это правда.
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
Serebryakova Marina пишет:
И муж плиту проломил
нипаняла? как посмел?
Serebryakova Marina
9 сентября 2017 года
0
Как, как?))) Опой 56 размера с палкой в руке))))
Жду варочную панель и духовку)))
У нас так в прошлом году стол стеклянный ушел-ножовкой муж убил! Рука соскользнула и....стол погиб))
Талант он, однако. Не зря 2 универа закончил)))
Крем-карамель
9 сентября 2017 года
0
Serebryakova Marina пишет:
И муж плиту проломил
Serebryakova Marina пишет:
У нас так в прошлом году стол стеклянный ушел-ножовкой муж убил!
вредитель, однако...чистый вредитель...
Serebryakova Marina пишет:
Не зря 2 универа закончил
наф он их кончал???!!!! всяким вредительствам научился....
Serebryakova Marina
9 сентября 2017 года
0
Ну так вон как талант развил! Чай не каждый так сможет. Боюсь его, когда он про 3 универ заводит речь))
Я вот грожусь аспирантурой)) столы я думаю, мне не светит распиливать. Но ченить эдакое, надеюсь, научат там делать)) на отделении лингвистики))
Coconut
9 сентября 2017 года
+3
Наверное очень вкусно, но это ж сколько труда вложено
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
да какие там труды - натереть специями да в холодильник, а потом по звуку таймера тот, кто ближе к кухне поднимает t на 10 *
Устюжанина
9 сентября 2017 года
+1
А где нитритную соль брать? И за 2 недели без морозилки не чеканется мясо?
За рецепт спасибо, утащила
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Отправила при правильной концентрации соли и правильной температуре только вкуснее станет, наберёт ветчинный вкус
Устюжанина
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо
Екатеринка1234
9 сентября 2017 года
+1
а если все ж без этой соли?совсем не то?и где ж ее достать?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Этот рецепт без нитритки накак явки и пароли заслала
Екатеринка1234
9 сентября 2017 года
+1
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Да ладно есть много вкусных рецептов без нитритки. Просто мы искали рецепт, чтобы получить ту грудинку, которую любим, а любим мы такую
Екатеринка1234
9 сентября 2017 года
+1
понятно явки и пароли заслала
чёта нет ничего
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
ща зашлю
Екатеринка1234
9 сентября 2017 года
+1
сейчас получила
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
nastjv
9 сентября 2017 года
+1
В ответ на комментарий tusiknatusik
Этот рецепт без нитритки накак явки и пароли заслала

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И мне тоже пришлите ссылку, пожалуйста!)
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
ольга80
9 сентября 2017 года
+1
В ответ на комментарий tusiknatusik
Этот рецепт без нитритки накак явки и пароли заслала

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можно и мне ссылку
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
ольга80
9 сентября 2017 года
0
Y-yli
9 сентября 2017 года
0
В ответ на комментарий tusiknatusik
Этот рецепт без нитритки накак явки и пароли заслала

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а где нитритная продается?
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Я в конце рецепта дополнила явки-пароли
Y-yli
9 сентября 2017 года
+1
спасибо,а то глядя на фото--нафиК ту диету...хочу такой бутик
tusiknatusik (автор поста)
10 сентября 2017 года
0
с утреца мона
Финиковая пальма
9 сентября 2017 года
+1
Такая аппетитная! можно и мне ссылочку на нитритную соль
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо заслала явки-пароли
Финиковая пальма
9 сентября 2017 года
+1
спасибо!
tusiknatusik пишет:
заслала явки-пароли
IVETTA69
9 сентября 2017 года
+1
И мне, пожалуйста явки, пароли
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Feeriya_я
9 сентября 2017 года
+1
красота! и мне ссылочку на волшебную соль, пжст
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
lenovich13
9 сентября 2017 года
+2
А можно и мне явки и пароли. Мы как раз купили коптильню. Активно экспериментируем в поиске "своего рецепта"
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Хвостик Ежиный
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо! Попробую сделать
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Светлана Макеева
9 сентября 2017 года
+1
Сразу же проснулась "собака Павлова"))), взяла себе на заметку, спасибо, уверена, что это вкусно)
Можно мне ссылку на Татьяну, интересно почитать.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
+1
спасибо заслала
lenovich13
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо!!!
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Девочки, утопала на кухню, буду вечером Всех отплюсую, всем зашлю
chechevichka13
9 сентября 2017 года
+1
Ааа... аж слюнки кап кап ... и дала прочитать рецепт Медведю (муж ) поехал за мяском, будет готовить
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Я неделю солю, больше не выдерживаем Жду впечатлений
Xediga
9 сентября 2017 года
+1
Издева-а-аетесь прямо с утра.... Записала рецепт.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
я думала с утра - самое то, а то в обед на работе совсем тяжко смотреть
Спасибо
yulek-556
9 сентября 2017 года
+1
И мне, пожалуйста, ссылочку на блок и нитритную соль
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
заслала
РинаКатеринка
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо за рецепт! Мне тоже пришлите ссылочку на соль.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
заслала
РинаКатеринка
9 сентября 2017 года
+1
Спасибо, все получила
larisasale
9 сентября 2017 года
+1
Я тоже хочу ссылку на блог и соль, пришлите, плиз.
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
СанькинаЯ
9 сентября 2017 года
+1
И мне скиньте ссылочку пожалуйста на соль и блог
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Михрюнтка
9 сентября 2017 года
+1
Рецепт супер! И мне можно ссылки на блог и соль!
tusiknatusik (автор поста)
9 сентября 2017 года
0
Спасибо отправила

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