Грудинка "копчёная", духовая

Мы давно перестали покупать колбасу, сосиски да сардельки всякие. Сардельки готовить научились, расскажу вам об этом позже, колбасу ещё осваиваем, на бутерброды и сэндвичи кладём тонкие ломтики обжаренного ( предварительно замаринованного ) куриного филе. Вот только Зай никак не мог отказаться от варёно-копчёной грудинки, любит он это дело. Знакомо вам чувство жажды после пары бутербродов с вредненьким? Вот и нас напрягало то, что после вкусного перекуса мы выстраивались в очередь к крану с питьевой водойС этим надо было что-то делать, и мы нашли способ. Года полтора мы больше не знаем цен на в/к грудинку в нашим мгазинах, потому что готовим её сами. Грудинка получается ароматная, сочная, нежная, по вкусу совершенно не отличается от того, что мы покупали, но при этом нет неприятного чувства жажды.Важный момент - солится с применением нитритной соли, всё-ж таки это вредненькое, зато не накачена рассолом, химией для удержания влаги, и соли не более, чем нужно. Полемику про нитритную соль разводить не буду, всё расписано, рассказано и обспоренно до меняКому интересно - в личку скину ссылку на чудную статью славной девушки Татьяны, блог которой стал моим проводником в мир сарделек, колбасы, и закусочного мяса. Если внутренние убеждения не позволяют вам использовать этот ингредиент, значит данный рецепт не для вас. С другой стороны - если в вашем холодильнике периодически появляются колбаса и сосиски, шейка и ветчина, сардельки и грудинка, то нитритная соль там присутствует. В своей я точно знаю, сколько еёА вот жидкий дым - дело личных предпочтений, он в этом рецепте не обязателен. Мы не видим ничего плохого в нём ( может когда-нибудь у нас появится возможность коптить п/ф в коптильне, но пока эта опция недоступна). Вас кусать, обращая в свою веру, не будуПросто у вас получится грудинка, а не "копчёная" грудинкаНа этом вводную заканчиваю, заходите, угощайтесьхотя можно и на рёбрышках2 кг1 ч. л1 ч. л1 ч. л1 ч. л1 ч. л1/2 ч. л1/ ч. лЕсли чего-нибудь не хватает - смело пропускайте, или используйте любые любимые вами специи20 гр20 гр1-2 ч. л, опциональноЕщё необходим кулинарный градусник, чтобы контролировать температуру готовности. Лучше всего щуп-термометр для мяса, который можно воткнуть и оставить в мясе в горячей духовке. На али стоит 100-150 рб.Желательны весы для точного взвешиванияили, хотя-бы, кухонные электронные.Мы покупаем замороженную бескостную грудинку в вакууме. Если вас тоже некому осчастливить охлаждённым мясом, то надо разморозить правильноПоместить замороженную грудинку в холодильник, пусть оттаивает медленноСмешать специи и оба вида солиГрудинку обсушить бумажным полотенцемЕсли хотите получить грудинку с копчёным ароматом - обмажьте со всех сторон жидким дымомОбвалять грудинку в смеси соли и приправ, втеретьПлотно завернуть в пищевую плёнку и поместить в холодильник на 1-2 недели для просолаВынуть заранее грудинку из холодильника, пусть согреется до комнатной температурыУложить грудинку на решётку в духовку, под неё поставить противень, чтобы жир не капал на дно духовки и не горел, можно противень застелить фольгой, чтобы проще было мыть противеньЕсли есть термощуп для мяса, то воткнуть его в грудинкуВниз духовки поставить ёмкость с жидким дымом ( примерно 50 мл, во время приготовления, если жидкось испариться, можно добавить немного воды )Включить духовку на 50*Поднимать температуру в духовке равномерно, в течении 4-5 часов, до достижения внутри грудинки t 69*.Вынуть готовую грудинку из духовкидать немного остыть, обмазать жидким дымом, кожу обернуть фольгой ( так сохранится её мягкость и жеваБельностьОстывшую до комнатной температуры грудинку поставить в холодильник, не накрывая, на 6-8 часовЯ готовлю сразу 5-6 кило к вечеру, на ночь в холодильник, утром нарезаю на куски, во, сколько получилось сегодняв пакет и в морозилку. По необходимости перекладываю кусок в холодильник вечером, утром подаю к завтраку ароматные бутербродыПрошу к столуЗЫ Девочки, включилась противоспамная защитаи личные сообщения отправлять не могунаберите в поисковике, должна открыться статья в блоге, танямблогСоль я покупала на емколбаски