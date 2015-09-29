Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.

Здравствуйте!Хочу поделиться своим многолетним опытом как распознать настоящуюоригинальную куклу Барби от её многочисленных копий и подделок.1) По сути, куклами Барби сейчас называют всех фешен кукол размером 30см.Но на самом деле, Барби - это зарегистрированный товарный знак и производятся куклы Барби только одной фирмой Маттель ( Mattel Barbie).Другие куклы имеют либо других производителей, либо просто являются копией ( иногда и с разрешения Маттель) под знаменитую красавицу. Есть и грубые дешёвые подделки.2) Что бы быть уверенным, что Вы купили настоящую Барби, просто переверните куклу и посмотрите, чтобы сзади на затылке куклы и на пояснице был штамп Mattel.inс.Но учтите, что у Барби не всегда был этот штамп. Первые и некоторые портретные куклы не имеют такого штампа, но они встречаются очень редко.И пускай Вас не пугает надпись " made in china" сейчас почти все куклы выпускаются в Китае.Только одних делают на заводах, а других неизвестно где.3) Есть распространенное мнение, что у Барби должны быть трусики с буквой "В" - это заблуждение. У многих Барби нет такой буквы, и это настоящие куклы, все зависти от серии и типа тела куклы.4) Некоторые пытаются определить оригинальность куколки по объему волос. В чем-то это верный способ, у Барби действительно шикарные шевелюры, особенно у Барби 90-гг. Но есть и коллекционные версии и ретро, которые не обладают густыми волосами.5) В живую можно распознать куклу и по цвету "кожи". У настоящий Барби не бывает серого цвета. Есть очень бледные куклы ( например Белла и другие вампиры из Сумерек), но все эти куклы имеют бледный белый, но не серый цвет.6) У подделок обычно не только голова с плохо прошитыми волосами, но и тело сделано из очень тонкой пластмассы. Ноги куклы не имеют нормальной толщины, они очень тонкие, и обычно скрыта под удлиненным платьем.7) И самое важное. Есть не просто копии, а грубые, очень дешёвые подделки. Если у новой куклы которую Вы держите в руках есть резкий запах, то такая кукла может быть опасна для здоровья ребенка. Об этом не раз говорили в разных передачах и показывали детей у которых пошла аллергия и нарывы от таких "кукол".Надеюсь, мои советы помогут Вам в определении настоящих кукол Барби от копий.И играть и любоваться прекрасной куклой долгое время.