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Опубликовала kloo111 в личном дневнике

Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.

Здравствуйте!
Хочу поделиться своим многолетним опытом как распознать настоящую
оригинальную куклу Барби от её многочисленных копий и подделок.


1) По сути, куклами Барби сейчас называют всех фешен кукол размером 30см.
Но на самом деле, Барби - это зарегистрированный товарный знак и производятся куклы Барби только одной фирмой Маттель ( Mattel Barbie).
Другие куклы имеют либо других производителей, либо просто являются копией ( иногда и с разрешения Маттель) под знаменитую красавицу. Есть и грубые дешёвые подделки.

2) Что бы быть уверенным, что Вы купили настоящую Барби, просто переверните куклу и посмотрите, чтобы сзади на затылке куклы и на пояснице был штамп Mattel.inс.
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Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.

Но учтите, что у Барби не всегда был этот штамп. Первые и некоторые портретные куклы не имеют такого штампа, но они встречаются очень редко.
И пускай Вас не пугает надпись " made in china" сейчас почти все куклы выпускаются в Китае.
Только одних делают на заводах, а других неизвестно где.
3) Есть распространенное мнение, что у Барби должны быть трусики с буквой "В" - это заблуждение. У многих Барби нет такой буквы, и это настоящие куклы, все зависти от серии и типа тела куклы.
4) Некоторые пытаются определить оригинальность куколки по объему волос. В чем-то это верный способ, у Барби действительно шикарные шевелюры, особенно у Барби 90-гг. Но есть и коллекционные версии и ретро, которые не обладают густыми волосами.
5) В живую можно распознать куклу и по цвету "кожи". У настоящий Барби не бывает серого цвета. Есть очень бледные куклы ( например Белла и другие вампиры из Сумерек), но все эти куклы имеют бледный белый, но не серый цвет.
6) У подделок обычно не только голова с плохо прошитыми волосами, но и тело сделано из очень тонкой пластмассы. Ноги куклы не имеют нормальной толщины, они очень тонкие, и обычно скрыта под удлиненным платьем.
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Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.

7) И самое важное. Есть не просто копии, а грубые, очень дешёвые подделки. Если у новой куклы которую Вы держите в руках есть резкий запах, то такая кукла может быть опасна для здоровья ребенка. Об этом не раз говорили в разных передачах и показывали детей у которых пошла аллергия и нарывы от таких "кукол".
Надеюсь, мои советы помогут Вам в определении настоящих кукол Барби от копий.
И играть и любоваться прекрасной куклой долгое время.
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Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.
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Страна Мам Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.
  Здравствуйте!
Хочу поделиться своим многолетним опытом как распознать настоящую
оригинальную куклу Барби от её многочисленных копий и подделок.
1) По сути, куклами Барби сейчас называют всех фешен кукол размером 30см.
Но на самом деле, Барби - это зарегистрированный товарный знак и производятся куклы Барби только одной фирмой Маттель ( Mattel Barbie). Читать полностью
 
+14 kloo111 29.09.2015 271 3 7 комментариев

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Комментарии
svetusjka6748
29 сентября 2015 года
+1
спасибо за информацию)))),моя только в 3,5года начала интересоваться куклами,и пару месяцев назад Барби попросила на День Рождения.
kloo111 (автор поста)
29 сентября 2015 года
0
Спасибо за отзыв. Решила написать эту статью, т.к. сейчас очень много разных кукол.
И отличить где настоящая Барби, а где копия не так просто.
ereminachristina
29 сентября 2015 года
+1
Мои любимы куколки,обажаю их. Была целая коллекция. Теперь с дочей буду собирать новую
kloo111 (автор поста)
29 сентября 2015 года
0
Полностью с Вами согласна.
У меня много разных кукол в коллекции. Но больше всего Барби и кукол формата 1/6 ( 30см).
Мне больше всего нравиться огромный выбор кукол Барби.
Если не смотреть Барби только в наших магазинах, то можно просто потеряться в
большом разнообразии молдов ( тип лиц) Барби.
Нравиться их качество. И то что у куклы очень много аксессуаров, и обуви, и друзей и т.д.
У меня есть как мои коллекционные куклы, так и куклы для дочери.
Создаю кукле любой образ. Люблю ими любоваться
Makarowka
29 сентября 2015 года
+1
Спасибо за информацию!
Оказывается дочкина любимая Барби оригинальная.
kloo111 (автор поста)
30 сентября 2015 года
0
Была рада помочь! Ведь всегда приятно знать, что в руках качественная
вещь.
Всё же Маттель на рынке более 60лет. Для Европейского рынка они
действительно выпускают кукол хорошего качества.
Это я основываюсь на своём многолетнем опыте по коллекционированию Барби.
Финиковая пальма
24 августа 2016 года
0
Иду покупать внучке в подарок Барби. Вопрос такой, в настоящее время должен быть штамп на оригинальной кукле?

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