Кукла Барби. Как отличить оригинал от копии.
Здравствуйте!
Хочу поделиться своим многолетним опытом как распознать настоящую
оригинальную куклу Барби от её многочисленных копий и подделок.
1) По сути, куклами Барби сейчас называют всех фешен кукол размером 30см.
Но на самом деле, Барби - это зарегистрированный товарный знак и производятся куклы Барби только одной фирмой Маттель ( Mattel Barbie).
Другие куклы имеют либо других производителей, либо просто являются копией ( иногда и с разрешения Маттель) под знаменитую красавицу. Есть и грубые дешёвые подделки.
2) Что бы быть уверенным, что Вы купили настоящую Барби, просто переверните куклу и посмотрите, чтобы сзади на затылке куклы и на пояснице был штамп Mattel.inс.
Но учтите, что у Барби не всегда был этот штамп. Первые и некоторые портретные куклы не имеют такого штампа, но они встречаются очень редко.
И пускай Вас не пугает надпись " made in china" сейчас почти все куклы выпускаются в Китае.
Только одних делают на заводах, а других неизвестно где.
3) Есть распространенное мнение, что у Барби должны быть трусики с буквой "В" - это заблуждение. У многих Барби нет такой буквы, и это настоящие куклы, все зависти от серии и типа тела куклы.
4) Некоторые пытаются определить оригинальность куколки по объему волос. В чем-то это верный способ, у Барби действительно шикарные шевелюры, особенно у Барби 90-гг. Но есть и коллекционные версии и ретро, которые не обладают густыми волосами.
5) В живую можно распознать куклу и по цвету "кожи". У настоящий Барби не бывает серого цвета. Есть очень бледные куклы ( например Белла и другие вампиры из Сумерек), но все эти куклы имеют бледный белый, но не серый цвет.
6) У подделок обычно не только голова с плохо прошитыми волосами, но и тело сделано из очень тонкой пластмассы. Ноги куклы не имеют нормальной толщины, они очень тонкие, и обычно скрыта под удлиненным платьем.
7) И самое важное. Есть не просто копии, а грубые, очень дешёвые подделки. Если у новой куклы которую Вы держите в руках есть резкий запах, то такая кукла может быть опасна для здоровья ребенка. Об этом не раз говорили в разных передачах и показывали детей у которых пошла аллергия и нарывы от таких "кукол".
Надеюсь, мои советы помогут Вам в определении настоящих кукол Барби от копий.
И играть и любоваться прекрасной куклой долгое время.
Хочу поделиться своим многолетним опытом как распознать настоящую
оригинальную куклу Барби от её многочисленных копий и подделок.
1) По сути, куклами Барби сейчас называют всех фешен кукол размером 30см.
Но на самом деле, Барби - это зарегистрированный товарный знак и производятся куклы Барби только одной фирмой Маттель ( Mattel Barbie).
Другие куклы имеют либо других производителей, либо просто являются копией ( иногда и с разрешения Маттель) под знаменитую красавицу. Есть и грубые дешёвые подделки.
2) Что бы быть уверенным, что Вы купили настоящую Барби, просто переверните куклу и посмотрите, чтобы сзади на затылке куклы и на пояснице был штамп Mattel.inс.
Но учтите, что у Барби не всегда был этот штамп. Первые и некоторые портретные куклы не имеют такого штампа, но они встречаются очень редко.
И пускай Вас не пугает надпись " made in china" сейчас почти все куклы выпускаются в Китае.
Только одних делают на заводах, а других неизвестно где.
3) Есть распространенное мнение, что у Барби должны быть трусики с буквой "В" - это заблуждение. У многих Барби нет такой буквы, и это настоящие куклы, все зависти от серии и типа тела куклы.
4) Некоторые пытаются определить оригинальность куколки по объему волос. В чем-то это верный способ, у Барби действительно шикарные шевелюры, особенно у Барби 90-гг. Но есть и коллекционные версии и ретро, которые не обладают густыми волосами.
5) В живую можно распознать куклу и по цвету "кожи". У настоящий Барби не бывает серого цвета. Есть очень бледные куклы ( например Белла и другие вампиры из Сумерек), но все эти куклы имеют бледный белый, но не серый цвет.
6) У подделок обычно не только голова с плохо прошитыми волосами, но и тело сделано из очень тонкой пластмассы. Ноги куклы не имеют нормальной толщины, они очень тонкие, и обычно скрыта под удлиненным платьем.
7) И самое важное. Есть не просто копии, а грубые, очень дешёвые подделки. Если у новой куклы которую Вы держите в руках есть резкий запах, то такая кукла может быть опасна для здоровья ребенка. Об этом не раз говорили в разных передачах и показывали детей у которых пошла аллергия и нарывы от таких "кукол".
Надеюсь, мои советы помогут Вам в определении настоящих кукол Барби от копий.
И играть и любоваться прекрасной куклой долгое время.
Комментарии
И отличить где настоящая Барби, а где копия не так просто.
У меня много разных кукол в коллекции. Но больше всего Барби и кукол формата 1/6 ( 30см).
Мне больше всего нравиться огромный выбор кукол Барби.
Если не смотреть Барби только в наших магазинах, то можно просто потеряться в
большом разнообразии молдов ( тип лиц) Барби.
Нравиться их качество. И то что у куклы очень много аксессуаров, и обуви, и друзей и т.д.
У меня есть как мои коллекционные куклы, так и куклы для дочери.
Создаю кукле любой образ. Люблю ими любоваться
Оказывается дочкина любимая Барби оригинальная.
вещь.
Всё же Маттель на рынке более 60лет. Для Европейского рынка они
действительно выпускают кукол хорошего качества.
Это я основываюсь на своём многолетнем опыте по коллекционированию Барби.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: